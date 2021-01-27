Самара, , 17:26 — REGNUM Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара) не будет заключать контракт с исландским нападающим Арни Вильяльмссоном, который работал на первом сборе в Турции. Обб этом 27 января сообщает «Матч ТВ».

В то же время в списке потенциальных новичков самарцев — полузащитник «Урала» Дмитрий Ефремов. В этом сезоне он провел в Тинькофф РПЛ 10 матчей. 25-летний полузащитник, 2-кратный чемпион России в составе ЦСКА, может сыграть на той же позиции, что исландец.

Команда Игоря Осинькина занимает 2-е место в Олимп-Первенстве ФНЛ.

Ранее СМИ сообщали, что экс-игрок украинских «Черноморца» и «Колоса» уже перешел в самарскую команду, но это не соответствует действительности. Вильяльмссон не полетел с «Крыльями» на второй сбор.