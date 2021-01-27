Рим, , 17:23 — REGNUM Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на переход нападающего Александра Кокорина из футбольного клуба «Спартак» (Москва) в «Фиорентину».

"Кокорин уже все — это отработанный материал. Мне незачем интересоваться судьбой Кокорина, мне он абсолютно не интересен», — передает слова Кафельникова Sport24.

Кокорин перешел в «Спартак» в 2020 г. на правах свободного агента. В этом сезоне чемпионата России принял участие в 8 матчах, в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун высказался о переходе Кокорина в «Фиорентину»:"Очень рады за него, для Кокорина — это большой вызов. Надеемся, что он достойно будет представлять РПЛ. У нас мало спортсменов, которые находятся за пределами России, поэтому мы всячески поддержали стремление Саши».