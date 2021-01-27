Москва, , 17:15 — REGNUM Российские биатлонисты на ЧМ выступят под флагом Союза биатлонистов России (СБР) и гимном международной федерации. Об этом 27 января сообщает ТАСС.

При этом будет использован сокращенный вариант названия — RBU (Russian Biathlon Union). В качестве гимна будет использован гимн Международного союза биатлонистов (IBU).

Как сообщало ИА REGNUM, российские спортсмены не могут выступить на чемпионатах мира и Игра под флагом страны и с национальным гимном в связи с 2-летними санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые в декабре 2020 г. вступили в силу в отношении всего российского спорта.

ЧМа-2021 пройдет в словенской Поклюке 10−21 февраля.