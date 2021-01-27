Хельсинки, , 16:11 — REGNUM Финская лыжная ассоциация отреагировала на извинения Александра Большунова (Россия) за инцидент после эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом 27 января переде РИА Новости.

Президент ассоциации Маркку Хаапасалми заявил, что они приняли извинения. При этом финская сторона обратилась в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) с просьбой оценить, насколько наказание российского споортсмена соответствует его поступку.

Стычка между Большуновым и Йони Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, а российский сппотсмен толкнул соперника и ударил его палкой.

После финиша Большунов сбил Мяки с ног. Из-за неспортивного поведения первая национальная команда была лишена бронзовых наград в эстафете, а на Большунова подали заявление в полицию.