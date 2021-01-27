Кострома, 27 января 2021, 15:39 — REGNUM Костромской области выделили 20 миллионов рублей на строительство спорткомплекса. Об этом со ссылкой на распоряжение правительства России сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Федеральные средства область потратит на возведение спортивно-оздоровительного комплекса с тренажерами, беговыми дорожками, футбольным полем, катком для занятий хоккеем, площадкой для игры в баскетбол и зоной для прыжков в длину и высоту. Площадка разместится на месте стадиона костромской школы № 37, расположенной в микрорайоне Черноречье.
Заниматься на площадке смогут ученики школы и жители микрорайона. Территорию под строительство благоустроят за счёт бюджета областного центра. Ожидается, что строить комплекс начнут в 2021 году.
Кроме этого, в Костроме анонсировали создание двух новых зон отдыха в активно застраивающихся районах города — в районе улицы Магистральной, рядом с лыжероллерной трассой и в одном из Давыдовских микрорайонов. За обустройство парков заплатит благотворительный фонд «Будущее сейчас», вице-президентом которого является сын губернатора Костромской области Константин Ситников. Вся созданная инфраструктура территорий будет передана на баланс города. Конкретные сроки создания парков, а равно и суммы, которые планируется затратить на их создание, пока не разглашаются.
Отметим, что федеральные субсидии на строительство спортивных объектов в общей сумме 2 миллиарда рублей получили 78 из 85 субъектов России. Соседней Ярославской области выделили 20 миллионов рублей, Кировская и Нижегородская области, граничащие с Костромским регионом, получили по 40 миллионов рублей.
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