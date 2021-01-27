Москва, , 15:38 — REGNUM Российские теннисистки Алия Мердеева и София Дмитриева дисквалифицированы пожизненно за участие в договорных матчах. Об этом 27 января сообщает Tennis Integrity Unit.

Отмечается, что Мердеева принимала участие в двух договорных матчах, а Дмитриева причастна к шести таким эпизодам. При этом в двух из этих матчей Мердеева и Дмитриева выступали в парном разряде.

Теперь обеим теннисисткам пожизненно запретили участвовать в официальных соревнованиях и посещать их.

Мердеева поднималась до 928-го места в одиночном рейтинге, в парном — до 644-го. У Дмитриевой лучшей позицией в одиночном рейтинге была 1191-я, в парном — 939-я.

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