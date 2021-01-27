Саранск, , 14:58 — REGNUM В Ледовом дворце Саранска установили дезинфекционный туннель. Об этом сообщает оперативный штаб Мордовии.

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Туннель представляет собой коридор, в котором расположены распылители антисептических средств. Проходящий через туннель человек обрабатывается антисептиками в виде мелкодисперсного тумана. Такой механизм будет препятствовать проникновению вирусов в здание.

С 26 по 28 января на арене дворца пройдет чемпионат России по синхронному катанию на коньках, участниками которого станут около 500 спортсменов из 13 регионов РФ. Результатом состязаний станет формирование сборной, которая примет участие в Чемпионате мира 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года саранский Ледовый дворец принимал первенство России по фигурному катанию среди юниоров.