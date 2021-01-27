Душники-Здруй, , 14:25 — REGNUM Российская биатлонистка Лариса Куклина стала бронзовым призёром чемпионата Европы. 27 января она стала третьей в индивидуальной гонке.

Выиграла гонку представительница Польши Моника Хойниш-Старега, которая прошла дистанцию за 45 минут и 17,1 секунды и допустила один промах на огневых рубежах.

Второй стала украинская спортсменка Анастасия Меркушина, не допустившая промахов и отставшая от победительницы на 2,9 секунды.

Куклина замкнула тройку призёров, отстав на 15,5 секунды и допустив один промах.