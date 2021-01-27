Москва, , 14:19 — REGNUM Нападающий Александр Кокорин записал обращение к болельщикам «Спартака». Об этом 27 января сообщает пресс-служба московского клуба.

«Спасибо, что приняли тепло в команду, несмотря на то, что раньше я играл в командах-соперниках. Это был новый опыт для меня. Увидимся на футбольных полях», — сказал Кокорин.

Как сообщало ИА REGNUM, Кокорин стал игроком «Фиорентины». Итальянский клуб официально объявила о трансфере 29-летнего форварда.

Читайте ранее в этом сюжете: Кокорин стал игроком «Фиорентины»