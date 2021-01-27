Ньон, Швейцария, , 13:48 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует провести чемпионат Европы в 12 городах, невзирая на ограничение посещаемости. Об этом 27 января сообщает The Independent.

Отмечается, что УЕФА поддерживает контакты с организаторами во всех городах. Все они заявили о намерении провести чемпионат.

УЕФА предусмотрел четыре варианта проведения турнира, один из которых с заполненными стадионами, а остальные с заполняемостью трибун в 75%, 50% или 25%.

Кроме того, есть некоторая гибкость, поскольку некоторым городам-организаторам, возможно, придётся отказаться от проведения турнира по независящим от них причинам, связанных с коронавирусом.

Напомним, чемпионат Европы по футболу должен пройти состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Дублине, Глазго, Риме, Амстердаме, Копенгагене, Бильбао, Мюнхене, Бухаресте, Будапеште и Баку.