Лозанна, Швейцария, , 12:39 — REGNUM Украинская теннисистка Даяна Ястремская подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение об отстранении её за нарушение антидопинговых правил. Об этом 27 января сообщает пресс-служба суда.

Ястремскую временно отстранили 7 января после того, как в её допинг-пробе было обнаружено запрещенное вещество. После этого она подала ходатайство в независимый трибунал Международной федерации тенниса (ITF), который оставил её отстранение в силе.

В CAS заявили, что договорились с 20-летней теннисисткой об ускоренном рассмотрении дела, поскольку та хочет добиться отмены отстранения до Открытого чемпионата Австралии, который начнётся 8 февраля.

В настоящее время Ястремская занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).