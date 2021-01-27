Солт-Лейк-Сити, США, , 11:53 — REGNUM «Юта Джаз» одержала победу над «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:94.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Остин Риверс, записавший в свой актив 25 очков.

В составе «Юты» наибольшую результативность показал форвард Ройс О’Нил, набравший 20 очков. Кроме того, центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов.

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