Хьюстон, США, , 11:47 — REGNUM «Хьюстон Рокетс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 107:88.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, записавший в свой актив 33 очка.

В составе «Хьюстона» наибольшую результативность показал разыгрывающий Джон Уолл, набравший 24 очка.

Читайте также: «Атланта» обыграла «Клипперс» в матче НБА благодаря 38 очкам Янга