Атланта, США, , 11:45 — REGNUM «Атланта Хоукс» одержала победу над «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 108:99.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Атланты» Трей Янг, записавший в свой актив 38 очков.

В составе «Клипперс» наибольшую результативность показал разыгрывающий Реджи Джексон, набравший 20 очков.

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