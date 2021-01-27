Флоренция, Италия, , 11:05 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» сообщил, что российский нападающий Александр Кокорин стал игроком команды. Об этом 27 января сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что сегодня, 27 января, состоится презентация форварда.

Срок действия контракта с 29-летним форвардом не сообщается. Согласно информации итальянских СМИ, договор рассчитан до лета 2024 года.

Ранее московский «Спартак», за который Кокорин выступал с августа 2020 года, сообщил о договорённости с «Фиорентиной» по трансферу Кокорина. 25 января игрок прошёл медосмотр.

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