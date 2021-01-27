Нашвилл, США, , 10:54 — REGNUM «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Нэшвилла» отличился российский нападающий Яков Тренин, забросив первую шайбу в сезоне. Также голы забили форвард Микаэль Гранлунд и защитник Роман Йози.

У «Чикаго» точными бросками отметились нападающие Дилан Строум и Матиас Янмарк.

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