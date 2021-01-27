Буффало, США, , 10:45 — REGNUM «Баффало Сэйбрз» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Баффало» шайбы забросили нападающие Дилан Козенс, Тобиас Ридер и Джек Айкел.

У «Рейнджерс» точными бросками отметились форвард Крис Крайдер и защитник Андре Миллер. Российский нападающий Павел Бучневич отдал одну результативную передачу.

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