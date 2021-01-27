Ньюарк, США, , 10:41 — REGNUM «Филадельфия Флайерз» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

В составе «Филадельфии» российский защитник Иван Проворов забросил шайбу и отдал две результативные передачи. Также отличились Джеймс ван Римсдайк, оформивший дубль, Нолан Патрик и Джоэль Фараби.

У «Нью-Джерси» точными бросками отметились нападающие Майкл Маклауд, Трэвис Зейджак и Павел Заха. Российский защитник Дмитрий Куликов отдал один голевой пас.

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