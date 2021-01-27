Даллас, США, , 10:36 — REGNUM «Даллас Старз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Далласа» шайбы забросили защитник Йон Клинберг и нападающий Джейсон Дикинсон. Оба раза им ассистировал российский форвард Денис Гурьянов.

У «Детройта» точным броском отметился российский нападающий Владислав Наместников.

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