Ростов-на-Дону, , 10:24 — REGNUM Имя легендарного футболиста Виктора Понедельника будет носить стадион «Олимп-2», который в настоящее время находится на реконструкции. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Я думаю, что спортивный объект должен носить имя футболиста, если он на нём играл. Это «Олимп-2». Мы сейчас занимаемся его реконструкцией, мы приведём его в порядок, он будет всегда деятельным. Этот стадион никуда не уйдёт, он будет всегда для футбола. Там стоит бюст Понедельника, он присутствовал на его открытии. <…> Я думаю, это будет правильнее. [Это] стадион, там где он голы забивал, стадион, который по-прежнему любят люди. Мы сделаем так, чтобы он выглядел нормально, и имя Понедельника останется навсегда в Ростове», — сказал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что Виктор Понедельник умер 5 декабря на 84-м году жизни. Он был чемпионом Европы по футболу 1960 года и автором победного гола в финале того турнира. С предложением назвать стадион «Ростов Арена» в честь легендарного футболиста выступила региональная общественная организация «Федерация футбола».

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