Денвер, США, , 10:15 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:3.

В составе «Колорадо» российский нападающий Валерий Ничушкин забил гол и отдал результативную передачу. Также шайбы забросили Брэндон Саад, оформивший дубль, Микко Рантанен, Самуэль Жирар и Дэвон Тэйвз.

У «Сан-Хосе» точными бросками отметились форварды Райан Донато, Ноа Грегор и Логан Кутюр.

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