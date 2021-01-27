Вашингтон, , 10:11 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили защитники Джон Карлсон, Джастин Шульц и нападающий Даниэль Спронг. У «Айлендерс» точными бросками отметились защитник Ноа Добсон и форвард Мэтью Барзал.

Российские игроки «Кэпиталз» Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов не принимали участия в матче.

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