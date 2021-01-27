Лас-Вегас, США, , 09:53 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 5:4.

В составе «Сент-Луиса» дубль оформил нападающий Дэвид Перрон. Ещё по шайбе забросили Джейден Шварц и Джордан Кайру.

В составе «Вегаса» хет-трик оформил нападающий Макс Пачиоретти. Ещё один гол забил форвард Алекс Так.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Сент-Луиса». Решающий бросок исполнил нападающий Брэйден Шенн.

Читайте также: Малкин вышел на третье место по очкам в истории «Питтсбурга», догнав Ягра