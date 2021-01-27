Бостон, США, , 09:49 — REGNUM «Бостон Брюинз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «Бостона» шайбы забросили нападающие Брэд Маршан, Ник Ритчи и Крэйг Смит. У «Питтсбурга» точными бросками отметились форварды Джейсон Цукер и Каспери Капанен.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин отметился результативной передачей. Благодаря этому Малкин вышел на третье место в истории клуба по очкам, повторив результат Яромира Ягра — 1079 баллов.

Клубный рекорд принадлежит Марио Лемье (1723). На втором месте идёт Сидни Кросби (1270).

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