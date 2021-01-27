Порту, Португалия, , 09:31 — REGNUM «Спортинг» одержал победу над «Боавиштой» в матче 15-го тура чемпионата Португалии. Встреча завершилась со счётом 2:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Спортинга» голы забили нападающий Нуну Сантуш и защитник Педро Порро.

На сегодняшний день «Спортинг» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 39 очков. «Боавишта» идёт на 18-м месте с 11 очками.

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