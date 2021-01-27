Севилья, Испания, , 09:24 — REGNUM «Бетис» одержал победу над «Реал Сосьедадом» в матче 1/8 финала Кубка Испании. Встреча завершилась в дополнительное время со счётом 3:1.

На 13-й минуте счёт открыл полузащитник «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль. Во втором тайме команды остались вдесятером после удаления полузащитника «Реал Сосьедада» Асьера Ильярраменди и форварда «Бетиса» Арнальдо Санабрии.

После этого «Бетис» сумел забить два мяча. Дубль оформил нападающий Борха Иглесиас.

Таким образом, «Бетис» вышел в ¼ финала Кубка Испании.

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