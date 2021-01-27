Милан, Италия, , 09:14 — REGNUM «Интер» одержал победу над «Миланом» в матче ¼ финала Кубка Италии. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 31-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, а на 58-й минуте он получил красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

На 71-й минуте форвард «Интера» Ромелу Лукаку реализовал пенальти. А на 97-й минуте «Интер» вырвал победу благодаря голу полузащитника Кристиана Эриксена.

Таким образом, «Интер» вышел в полуфинал Кубка Италии, где сыграет с победителем матча «Ювентус» — СПАЛ.

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