Лондон, , 08:33 — REGNUM «Вест Хэм Юнайтед» одержал победу над «Кристал Пэлас» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Лидса» дубль оформил полузащитник Томаш Соучек, ещё один гол забил защитник Крэйг Доусон. У «Кристал Пэлас» отличились форварды Уилфрид Заха и Миши Батшуайи.

На сегодняшний день «Вест Хэм» занимает четвёртое место в АПЛ, на счету команды 35 очков. «Кристал Пэлас» идёт на 13-м месте с 23 очками.

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