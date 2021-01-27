Саутгемптон, Великобритания, , 08:25 — REGNUM «Арсенал» одержал победу над «Саутгемптоном» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Арсенала» голы забили нападающий Николя Пепе, полузащитник Букайо Сака и форвард Александр Ляказетт. У «Саутгемптона» отличился хавбек Стюарт Армстронг.

На сегодняшний день «Арсенал» занимает восьмое место в АПЛ, на счету команды 30 очков. «Саутгемптон» идёт на 11-м месте с 29 очками.

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