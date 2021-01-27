Уэст-Бромидж, Великобритания, , 08:19 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» в матче 20-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил полузащитник Илкай Гюндоган. Ещё по голу забили защитник Жоау Канселу и нападающие Рияд Марез и Рахим Стерлинг.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, на счету команды 41 очко. «Вест Бромвич» идёт на 19-м месте с 11 очками.

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