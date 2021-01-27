Чита, , 08:17 — REGNUM Власти Забайкальского края известили о том, что в 2022-м году в регионе состоится Чемпионат России по боксу. Губернатор региона Александр Осипов призвал наполнить данное событие насыщенной повесткой, чтобы можно было повысить планку развития физкультуры и спорта в регионе. Подробности с заседания организационного комитета сообщает сегодня, 27 января, пресс-служба краевого правительства.

«Совместно с федерацией спорта 30 спортсменов готовятся к чемпионату. Значительное мероприятие в подготовке занимает строительство Центра прогресса бокса в Чите, где планируется возвести арену для бокса на 2000 мест.

Предполагается, что арена станет самой вместительной в регионе. Площадь центра составит три тысячи квадратных метров. Строительство должно начаться в этом году», — пояснила зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова.

По ее словам, в связи с проведением крупного турнира будут приобретены сертифицированный ринг и два экрана для трансляции соревнований. В рамках проведения Чемпионата по боксу на территории Забайкалья пройдут матчевые встречи и мастер-классы с участием сильнейших спортсменов Забайкальского края и ветеранов бокса, открытые уроки в общеобразовательных школах, показательные выступления.

В детские лагеря высадится спортивный десант с участием именитых спортсменов, состоится фестиваль «Открытый ринг», посвященный дню бокса.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье официально объявлено о старте спортивной пятилетки. На ближайшие годы уже запланированы такие мероприятия, как: школьный проект «Спортивное Забайкалье», проект «Особые игры для особых детей», «Шагай легко», фестиваль уличной культуры «Урбан фест», акции «Стальной характер» и другие.

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