Лондон, , 23:56 — REGNUM Томас Тухель стал новым главным тренером «Челси». Он заключил контракт на полтора года с опцией продления. О назначении немецкого специалиста сообщила пресс-служба лондонского клуба 26 января.

Напомним, что ранее руководство «Челси» отправило в отставку Фрэнка Лэмпарда.

Томас Тухель покинул «Пари Сен-Жермен» в конце декабря из-за конфликта с руководством клуба. Под его руководством за два с половиной года «парижане» дважды завоевали чемпионат и по одному разу выигрывали Кубок страны и Кубок лиги, а также доходили до финала Лиги чемпионов. Вскоре после ухода Тухеля из «ПСЖ» стало известно, что немцем заинтересован владелец «аристократов» Роман Абрамович.

На данный момент «Челси» испытывает трудности в чемпионате. В последних пяти матчах АПЛ они одержали лишь одну победу и после 19 туров занимают девятое место с 29 очками на счету.