Севилья, Испания, , 23:30 — REGNUM 32-летний полузащитник «Аталанты» Алехандро Гомес продолжит карьеру в чемпионате Испании.

26 января игрок подписал трехлетний контракт с «Севильей». Согласно информации пресс-службы испанского клуба, размер компенсации за аргентинского футболиста составил 5,5 миллиона евро плюс 3 миллиона в качестве бонусов.

По данным источника, игрок будет зарабатывать 3 миллиона евро после уплаты налогов.

В текущем сезоне Гомес отличился 6 (4+2) результативными действиями по системе «гол+пас» в 10 матчах чемпионата Италии. Из-за конфликта с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини аргентинец не появлялся в составе «Аталанты» в официальных матчах с декабря.