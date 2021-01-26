Барселона, Испания, , 22:16 — REGNUM «Барселона» огласила дату проведения выборов нового президента клуба.

Согласно информации на официальном сайте клуба, они пройдут 7 марта 2021 года с 9 до 21 часа без перерывов.

«Комитет по управлению хочет подчеркнуть, что проведение этих выборов обусловлено исключительными обстоятельствами, вытекающими из пандемии Covid-19. Все будет проведено в соответствии с положениями и рекомендациями органов здравоохранения в целях защиты здоровья и обеспечения безопасности избирателей», — передается в официальном обращении клуба.

Главными кандидатами на пост президента «Барселоны» являются Жоан Лапорта и Виктор Фонт.