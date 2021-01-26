Цюрих, Швейцария, , 21:57 — REGNUM Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель 26 января сообщил, что окончательное решение о месте проведения ЧМ-2021 будет принято на следующей неделе.

Напомним, что изначально турнир планировалось провести в Минске и Риге в период с 21 мая по 6 июня. Однако, ИИХФ перенесла турнир из Минска по соображениям безопасности его проведения. Рига по-прежнему имеет шансы взять ответственность за турнир на себя, но за это время у латвийской столицы появилось несколько конкурентов.

«Есть некие технические детали, которые не позволили нам принять решение о месте проведения чемпионата мира сегодня. Но после сегодняшних обсуждений стало понятно, что нам еще потребуется время. Решение мы примем на следующей неделе. Возможно, что уже в понедельник.

Дело в том, что мы хотим, чтобы чемпионат мира был проведен в одном месте, где бы и играли 16 команд, с учетом ситуации с коронавирусом. На сегодня шансы есть у Дании, Латвии и Словакии», — приводит слова Фазеля портал «Р-Спорт».