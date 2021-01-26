Москва, , 21:13 — REGNUM В комитете Госдумы по спорту готовятся к формированию перечня физкультурно-оздоровительных услуг, которые подпадают под действие законопроекта о налоговом вычете. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 января, об этом сообщил глава комитета Борис Пайкин (ЛДПР).

Спортивный инвентарь Анастасия Полозкова © ИА REGNUM

«Теперь предстоит серьезная работа по формированию перечня физкультурно-оздоровительных услуг, которые подпадают под действие этого законопроекта. Мы приложим все усилия, чтобы в него вошло максимальное количество различных видов услуг в области спорта, включая посещение бассейна, занятия по йоге, фитнесу, бокс», — сказал Пайкин.

Кроме того, важно не упустить из поля зрения новую форму спортивных занятий в онлайн-режиме, добавил парламентарий.

В определенной мере применение налогового вычета станет поддержкой физкультурно-оздоровительных организаций, которые в период ограничений понесли серьезные убытки, полагает Пайкин.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на упрощение получения налоговых вычетов, еще один законопроект ввел новый налоговый вычет.

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