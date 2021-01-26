Манчестер, Великобритания, , 20:49 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился своим мнением касательно увольнения Фрэнка Лэмпарда с поста главного тренера лондонского «Челси».

«Что я знаю точно, так это то, что Фрэнк не хотел бы, чтобы кто-то его жалел. Я знаю его характер, менталитет, и я уверен, что он придет в норму. У него будет отличная тренерская карьера.

У «Челси» недолго был немного неровный период, но не так давно они шли на первом месте. Они впервые при Фрэнке были в плохой форме, поэтому я немного удивлен. Но комментировать то, что случилось в «Челси», не моя работа.

Мы знали, что «МЮ» будет проходить через тяжелые, неровные периоды, и в клубе меня хорошо поддерживали. Я благодарен за это. Мы не знаем, что происходит за кулисами. Всегда грустно, когда кто-то теряет работу», — приводит слова наставника «МЮ» портал Sky Sports.