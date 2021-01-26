Москва, , 20:39 — REGNUM Разыгрывающий баскетбольного ЦСКА Майк Джеймс не поможет московской команде в матче Евролиги против берлинской «Альбы», который состоится 27 января. Согласно информации литовского журналиста Донатас Урбонас, американец не полетел с «армейцами» в Германию.

По данным журналиста Фабрицио Лоренци, игрок может в ближайшее время покинуть российскую команду. Из-за поражения ЦСКА в матче с «Фенербахче» в минувшую пятницу у Майка Джеймса завязался напряженный разговор с наставником команды Димитрисом Итудисом, разыгрывающий резко отреагировал на его замечания и поссорился с некоторыми сокомандниками.

Напомним, что несколькими днями ранее Джеймсу было отказано в поездке в США, баскетболист потерял деда.