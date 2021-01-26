Рим, , 17:23 — REGNUM Главный тренер футбольного клуба «Интер» (Италия) Антонио Конте получил два матча дисквалификации и штраф за стычку с арбитром Фабио Мареской. Об этом 26 января сообщает Football Italia.

Во встрече 19 тура Серии А против «Удинезе» (0:0), прошедшей 23 января, Конте был недоволен действиями рефери и начал бурно выражать эмоции. За это Мареска предъявил красную карточку. А уже по завершении матча в подтрибунном помещении между Конте и арбитром произошла стычка.

За инцидент дисциплинарный комитет Серии А оштрафовал Конте на 20 тыс. евро и отстранил от управления командой на 2 матча.