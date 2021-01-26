Москва, , 17:19 — REGNUM Вопросы участия российских боксеров в соревнованиях международного уровня в этом году обсуждались в рамках рабочей встречи руководителя Минспорта РФ Олега Матыцина и президента AIBA Умара Кремлева.

Министр спорта РФ и глава AIBA провели тренировку с олимпийскими чемпионами Пресс-служба Федерации бокса России

Участники встречи согласились с тем, состязания будут проводиться, несмотря на сложные условия, созданные коронавирусной пандемией. Ключевым приоритетом остается защита здоровья спортсменов, тренеров и зрителей, поэтому при проведении всех спортивных мероприятий будут соблюдаться все необходимые санитарно-эпидемиологические требования.

Как отметил Олег Матыцин, ему импонируют реформы, запущенные Умаром Кремлевым в AIBA. Министр спорта РФ выразил надежду на то, что развитию олимпийского бокса в мире будет придан серьезный импульс. Организаторы встречи сообщают, что по ее окончании в московском Центре прогресса бокса состоялась совместная групповая тренировка по боксу. В ней, помимо Олега Матыцина и Умара Кремлева, приняли участие председатель наблюдательного совета Федерации боксаРоссии (ФБР) Андрей Рубежной, зампредседателя правительства Самарской областиАлександр Фетисов и олимпийские чемпионы Олег Саитов и Егор Мехонцев.

Как подчеркнул Олег Матыцин, бокс — это спортивное достояниеРоссии, джентльменский вид спорта, который любят миллионы граждан России. Министр выразил надежду на то, что отечественные боксеры будутдемонстрировать успешные результаты на международных соревнованиях, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.