Тамбов, , 15:57 — REGNUM Футбольному клубу «Тамбов» запрещена регистрация новых игроков. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Такое решение приняла палата по разрешению споров РФС. Запрет наложен в качестве обеспечительной меры и будет снят после погашения клубом долгов перед футболистами.

Также было принято решение об удовлетворении заявлений о взыскании с «Тамбова» долгов по зарплате, которые подали действующие и бывшие игроки команды Михаил Костюков, Георгий Шелия, Хасан Мамтов и Исхан Гелоян.

Ранее несколько игроков заявили, что не намерены выступать за команду и планировали бойкотировать матчи. При этом клуб так и не получил деньги за нынешний сезон от властей Тамбовской области.

После 19 туров «Тамбов» занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

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