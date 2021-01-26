Уфа, , 15:38 — REGNUM Бывший боец смешанных единоборств Джефф Монсон вступил в Юнармию. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Юнармии.

Отмечается, что Монсона посвятили в Юнармию башкирские юнармейцы. Мероприятие прошло в Уфе.

«Многократному чемпиону мира по грэпплингу, бразильскому джиу-джитсу и боям без правил ребята вручили значок юнармейца, а также презенты в виде шапки, шарфа и флисовой кофты с фирменным логотипом», — говорится в сообщении.

Монсон открыл в Уфе спортивную школу по джиу-джитсу и грэпплингу, в которой сам будет вести тренировки. Кроме того, он планирует открыть школы и в других городах Башкирии.

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