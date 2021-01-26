Москва, , 14:32 — REGNUM Российский тяжелоатлет Дмитрий Петров дисквалифицирован на четыре года. Об этом 26 января сообщает Федерация тяжёлой атлетики России (ФТАР).

Отмечается, что ФТАР дисквалифицировала Петрова на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Срок отстранения отсчитывается с 21 мая 2020 года.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по тяжёлой атлетике Оксана Сливенко до сих пор находится в статусе временно отстранённой от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которая была взята у неё почти три года назад. С тех пор РУСАДА не вынесло окончательного вердикта о её виновности или невиновности.