Москва, , 14:19 — REGNUM На чемпионате мира по лыжным видам вида спорта сборная России будет выступать под названием «Федерация лыжного спорта России» (Russian Ski Federation). Об этом 26 января сообщает ТАСС со ссылкой на Международную федерацию лыжного спорта (FIS).

Речь идёт о российских командах по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью, которые выступят на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

При этом в итоговой версии названия слово federation могут заменить на association (ассоциация), что будет соответствовать официальному названию Ассоциации лыжных видов спорта России. Но в этом случае аббревиатура RSA будет совпадать с сокращённым названием команды ЮАР (Republic of South Africa).

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под флагом России на два года, до 16 декабря 2022 года.