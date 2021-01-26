Барселона, Испания, , 14:05 — REGNUM В финансовом отчёте испанского футбольного клуба «Барселона» зафиксирована задолженность в размере €1,2 млрд. Об этом 26 января сообщает издание Goal.

Отмечается, что финансовый отчёт отражает резкое ухудшение экономической ситуации в клубе.

Стало известно, что «Барселона» задекларировала долг в €1,2 млрд, а также краткосрочную задолженность ещё на €730 млн. При этом самой большой статьёй расходов клуба является фонд заработной платы, который составляет 74% бюджета.

Кроме того, «Барселона» должна другим клубам в общей сложности €126 млн за трансферные сделки.