Москва, , 13:16 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект об особенностях пресечения недобросовестной конкуренции при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Предлагается исключение действий, признаваемых недобросовестной конкуренцией при осуществлении мероприятий UEFA Евро 2020, из числа нарушений антимонопольного законодательства, в случае совершения которых принятие антимонопольным органом решения о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства без вынесения предупреждения и до завершения срока его выполнения не допускается.

Положения законопроекта будут применяться по 31 декабря 2021 года включительно.