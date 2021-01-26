Вашингтон, , 13:02 — REGNUM Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис направил письмо с предложением перенести летние Олимпийские игры 2021 года из Токио во Флориду главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Об этом 26 января сообщает местный телеканал WFLA.

«Я прошу вас рассмотреть возможность переноса Олимпийских игр 2021 года из Японии, Токио, в США, а именно в штат Флорида», — говорится в приводимом телеканале послании.

Также Патронис отметил, что, по его мнению, проведение летней Олимпиады во Флориде вместо Токио делает возможным развитая гостиничная инфраструктура и транспортная сеть штата, а также наличие на его территории спортивных объектов.

Напомним, летние Олимпийские игры 2020 года должны были состояться в Токио в период с 24 июля по 9 августа минувшего года, однако они были перенесены из-за пандемии коронавируса на год и должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.