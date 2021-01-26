Эдмонтон, Канада, , 12:18 — REGNUM Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки отмечает свой 60-летний юбилей.

Гретцки родился 26 января 1961 года. Он считается одним из лучших игроков мира и главным рекордсменом мирового хоккея.

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Гретцки установил множество рекордов, многие из которых кажутся недосягаемыми и по сей день. В частности, он больше всех забил голов за карьеру (894) и за один сезон (92), набрал больше всех очков за карьеру (2857) и за один сезон (215).

Гретцки является четырёхкратным обладателем Кубка Стэнли. Главный трофей НХЛ он выигрывал в 1984, 1985, 1987 и 1988 годах.

Девять раз он выигрывал приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи», который считается самым почётным индивидуальным трофеем в НХЛ. Причём восемь из них — подряд, с 1980 по 1987 год.

Лучшие годы своей карьеры Гретцки провёл в «Эдмонтон Ойлерз», после чего выступал за «Лос-Анджелес Кингз», «Сент-Луис Блюз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».