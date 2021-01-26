Москва, , 11:14 — REGNUM Решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не подавать апелляцию на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) вызвало понимание в Олимпийском комитете России (ОКР). Об этом 26 января заявил глава ОКР Станислав Поздняков.

«ОКР с пониманием относится к позиции РУСАДА по вопросу обжалования решения CAS», — сказал Поздняков.

Он добавил, что РУСАДА продолжает в полном объёме осуществлять свою операционную деятельность, несмотря на признание его не соответствующим кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января РУСАДА объявило, что не будет оспаривать решение CAS о санкциях в отношении российского спорта.

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