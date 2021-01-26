Москва, , 10:38 — REGNUM В рамках «Московского дня студента 2021» состоялась жеребьёвка 11 сезона Московской Студенческой Киберспортивной Лиги (МСКЛ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 января сообщили в ФКС Москвы.

Жеребьёвка прошла в онлайн-формате, а её ведущими стали известные киберспортивные комментаторы Юрий «FlashInTheNight» Шиленков и Сергей «Hobbit» Кормилицын. Трансляция мероприятия в социальной сети «ВКонтакте» набрала более 350 тыс. просмотров.

Сообщается, что в сезоне 2020/21 года будет представлено семь видов программы: FIFA 21, League of Legends, Clash Royale, Counter-Strike: Global Offensive, StarCraft II, Dota 2 и Hearthstone. В соревнованиях примут участие 40 высших учебных заведений, 30 из которых выставили команды по всем видам программы. Общее число участников от вузов — 955 человек.

Также в соревнованиях выступят 14 колледжей, для которых создан отдельный дивизион — команды ссузов в общей сложности насчитывают 254 спортсменов. Ознакомиться с подробными результатами жеребьевки можно на странице МСКЛ.

Напомним, в финале десятого сезона МСКЛ приняли участие представители 24 вузов, которые соревновались по пяти видам программы: Dota 2 (5×5), CS: GO (5×5), Hearthstone (3×3), FIFA 20 (3×3) и StarCraft II (1×1). В общем зачете по сумме турнирных очков победу одержала сборная Московского технологического университета МИРЭА.

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